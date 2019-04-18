Ереван, 18 апреля, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян прокомментировала заявление главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова о том, что США предложили провести в Вашингтоне очередную встречу глав внешнеполитических ведомства Армении и Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта.

mfa.am Здание МИД Армении

«После утверждения любой встречи по карабахскому урегулированию об этом заявляется в соответствии с согласованными процедурами. Действительно, рассматривается возможность проведения будущей встречи в одной из стран-сопредседателей с учетом географии предыдущих подобных встреч», — отметила Нагдалян.

Однако, по её словам, поскольку данный вопрос пока находится на стадии обсуждения, необходимо воздержаться от односторонних заявлений и публичного формата переговоров.

Более того, по словам пресс-секретаря армянского внешнеполитического ведомства, предварительное заявление о встрече, которая пройдет в одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, является неуважительным отношением к участникам процесса, и в первую очередь, к данному сопредседателю.

«Стремление уведомить о еще не достигнутой договоренности не способствует формированию нормальной рабочей атмосферы на основании взаимного доверия», — подчеркнула она.