Тамбов, 18 апреля, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Тамбовская область по итогам 2018 года заняла пятое место среди регионов Центрального федерального округа по приросту высокопроизводительных рабочих мест. В целом по стране регион по данному показателю занял 20 место, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики со ссылкой на предварительные данные Росстата.

Эмиль Бернар. Рабочие. 1889

В 2018 году в Тамбовской области насчитывалось более 122 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Прирост к предыдущему году составил 18 800 единиц, что соответствует 18,1%. Это не только вновь созданные места, но и модернизированные. Основной критерий оценки высокопроизводительных рабочих мест — уровень средних зарплат, превышающий определенное пороговое значение по отрасли в регионе.

Количество таких рабочих мест увеличилось почти во всех видах экономической деятельности области. Больше всего прирост был в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — на 6733 мест, в сферах здравоохранения и социальных услуг — на 3200, транспортировке и хранении — на 3120, а также в обрабатывающих производствах — на 1880, в научной и технической деятельности — на 1419.

Отметим, что в соответствии с майскими указами, которые президент Владимир Путин подписал в 2012 году, к 2020 году число высокопроизводительных рабочих мест в России должно достичь 25 миллионов. По состоянию на конец 2018 года, как следует из данных Росстата, оно составило 19,5 миллиона.