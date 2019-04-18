Орел, 18 апреля, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Счета 93 детских садов и школ Орла заблокированы, причина — кредиторская задолженность на общую сумму около 53 млн рублей. Об этом было заявлено 18 апреля на заседании комитета Орловского горсовета по бюджету.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Погасить долги власти города рассчитывают за счет увеличения доходов бюджета от сдачи в аренду имущества — на 80 млн рублей.

«В этом направлении работа ведётся активно. Есть положительная динамика к прошлому году и есть уверенность, что эти суммы будут взысканы», — цитируют «Орловские новости» замглавы администрации города Игоря Краличева.

Депутаты комитета поддержали изменения бюджета, окончательное решение будет принято на сессии горсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017−2018 учебного года долги стали причиной блокировки счетов десятков детских садов и школ Орла, однако тогда у властей было время для решения проблемы.

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Отметим, что в ноябре 2018 года депутаты горсовета Орла просили коллег из облсовета согласовать увеличение доли бюджета областного центра от НДФЛ до 15%, однако инициатива была отклонена. Ранее отрицательное заключение на законопроект дал и губернатор Клычков, оценивший потери бюджета области.

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