Вашингтон, 18 апреля, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Генеральный прокурор — министр юстиции США Уильям Барр заявил, что Российская Федерация якобы вмешивалась в ход президентских выборов в Соединённых Штатах в 2016 году, но предвыборный штаб победившего кандидата Дональда Трампа никак не был с этим связан. Об этом Барр заявил сегодня, 18 апреля, выступая на пресс-конференции, посвященной публикации полной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.

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«Благодаря проведенному спецпрокурором расследованию мы теперь знаем, что совершившие эти нарушения российские агенты не сотрудничали ни с президентом Трампом, ни со штабом Трампа», — сказал генеральный прокурор Барр.

Он подчеркнул, что специальный прокурор Мюллер в ходе своего расследования пришёл к выводу, что ни один гражданин США не состоял в сговоре с властями Российской Федерации, которые якобы вмешивались в американские выборы.

«Благодаря тщательному расследованию спецпрокурора мы теперь знаем, что с россиянами, которые осуществляли эти действия… целенаправленно не сотрудничал ни один американец», — заявил генеральный прокурор Барр.

Он добавил, что все американские граждане должны радоваться тому, что все наконец разъяснилось и подтвердилось.

Также Барр рассказал, что в преддверии публикации доклада Мюллера Белый дом был с ним ознакомлен. Это полностью соответствует положениям закона об этикете в правительстве, в котором сказано, что лица, упоминаемые в докладе спецпрокурора, могут знакомиться с докладом перед его публикацией. Никто из членов администрации не просил вносить каких-либо изменений в доклад.

Кроме того, Барр подчеркнул, что администрация Трампа полностью сотрудничала с офисом специального прокурора при проведении расследования. Белый дом никак не препятствовал спецпрокурору Мюллеру получать необходимые для его расследования документы.

Барр добавил, что у него нет никаких возражений против того, чтобы спецпрокурор Мюллер лично выступил в Конгрессе и дал публичные показания по деталям своего доклада.

При этом Барр сказал, что некоторые детали доклада все же не будут обнародованы, так как они содержат конфиденциальную информацию, но таких деталей немного.