Ялта, Крым, 18 апреля, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Власти Крыма готовы принять делегацию из Пакистана и ознакомить её участников с потенциалом российской республики. Об этом 18 апреля заявил глава РК Сергей Аксёнов, выступая на пятом Ялтинском международном экономическом форуме.

Марина Каширская ИА REGNUM Республика Крым

«Мы встретим ваши делегации и по любым направлениям ознакомим, со всем, что у нас есть. Есть что посмотреть по Крыму. Если у вас найдётся время до отъезда, мы готовы организовать экскурсии по лучшим предприятиям, показать лучшие практики, всё, что у нас наработано», — отметил глава РК.

Он также выразил готовность ещё раз встретиться с представителями Пакистана и посмотреть, в чём может оказать содействие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пятом Ялтинском международном экономическом форуме глава Крыма заявил, что власти республики поддержат иностранный бизнес, который собирается работать на полуострове.