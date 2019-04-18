Тегеран, 18 апреля, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Тегерана, передаёт 18 апреля агентство Mehr.

Julian Dufort Самолет идет на посадку

Как сообщается, во время полёта на борту Boeing 757 одному из пассажиров стало плохо. Экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку в Иране.

По информации агентства, в аэропорту медики диагностировали у 63-летнего мужчины инфаркт миокарда, он был экстренно госпитализирован.

Спустя некоторое время самолёт с остальными пассажирами отправился далее по маршруту, вскоре рейс благополучно прибыл в Дубай.