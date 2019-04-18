Ульяновск, 18 апреля, 2019, 17:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области введен особый противопожарный режим, который продлится по 31 мая. Соответствующее постановление подписал и. о. председателя правительства региона Андрей Тюрин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Костер

Противопожарный режим продлится по 31 мая. Также с 15 апреля в лесах региона объявлен пожароопасный сезон. В этот период министерству природы поручено обеспечить ограничение пребывания граждан в лесах, если установится высокий класс пожарной опасности. Кроме того, запрещено разжигать костры в лесах, сжигать сухостой и солому на полях. В лесах и населённых пунктах должны буду организовать патрулирование.

На областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций председатель ульяновского правительства Александр Смекалин поручил «обозначить ответственных» за пожарную безопасность в каждом муниципалитете, восстановить работоспособность неисправных пожарных гидрантов, водоемов, пирсов, а также водонапорных башен.

По данным регионального управления МЧС, в весенний период большинство пожаров происходят в полях и связаны с палом сухой травы. Так, с 8 по 12 апреля на территории Ульяновской области зарегистрировано более 150 пожаров, связанных с горением мусора и сухой травы. По состоянию на 18 апреля, на территории региона зафиксировано около 200 термоточек, в большинстве случаев это возгорания на полях.

«В связи с существующими запретами выжигание происходит скрыто и бесконтрольно, что создает реальную угрозу перехода огня на жилые строения населённых пунктов. Напоминаю, что фактически сжигание мусора производиться может, но при соблюдении четко установленных правил», — напомнил замначальника Главного управления МЧС России по Ульяновской области Равиль Идиатуллов.

С начала пожароопасного сезона в результате перехода огня из земель иных категорий ликвидировано шесть лесных пожара на общей площади 11,1 га. На территориях, не входящих в лесной фонд, заросших древесной-кустарниковой растительностью, было ликвидировано 10 пожаров общей площадью 225 га.

По данным минприроды, в Ульяновской области в опасной зоне расположено 92 населенных пункта, в каждом из которых разработаны паспорта пожарной безопасности. Министр природы Дмитрий Федоров поясняет, что «введение лесопожарного периода было продиктовано наступлением соответствующих погодных условий, в этом году весна наступила чуть раньше обычного срока».

Для тушения лесных пожаров подготовлена группировка сил и средств численностью более 2500 человек и 600 единиц техники. Для организации мониторинга и прогнозирования лесопожарной обстановки оборудовано 14 наблюдательных пунктов, утверждено 100 маршрутов наземного патрулирования. Все силы и средства лесопожарного формирования находятся в повышенной готовности.