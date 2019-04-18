Москва, 18 апреля, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Курс евро на торгах 18 апреля опустился ниже 72 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и евро

По состоянию на 16:50 мск евро подешевел на 18 копеек — до 71,91 рубля. Тем временем курс доллара вырос почти на 2 копейки — до 63,86 рубля.

Напомним, что в последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 25 мая 2018 года.

Банк России понизил официальный курс евро на пятницу, 19 апреля, на 12 копеек — до 72,24 рубля. Курс доллара повышен на 8 копеек — до 64,07 рубля.