Керчь, Крым, 18 апреля, 2019, 17:01 — ИА Регнум. В Керчи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего состояния полученных в лизинг автобусов сотрудниками госпредприятия «Керчьгортранс». Об этом 18 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Fotobus.msk.ru Автобус

«Установлено ненадлежащее исполнение должностными лицами предприятия обязанностей по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автобусов «Нефаз». Полученные в 2016 году по сублизингу исправные 16 автобусов по состоянию на начало 2019 года были выведены из строя, в том числе в результате разукомплектации, причинив ущерб на сумму 8,3 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ — халатность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что из 40 купленных в лизинг автобусов в Керчи работают только 17, а 10 вообще не подлежат восстановлению. После этого власти РК инициировали служебное расследование в администрации Керчи, чтобы разобраться, почему часть недавно купленных автобусов неисправны и не выходят на линию. На время расследования замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев был отстранён от должности, однако позже его восстановили в должности.

Об этом: Керченских перевозчиков заподозрили в махинациях с автобусами