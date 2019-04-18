Москва, 18 апреля, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Компания Тимура Бекмамбетова «Базелевс» снимет фильм в формате screenlife о трагедии в Керчи. Реакция пользователей различных порталов и социальных сетей на эту новость оказались неоднозначной: одни поддерживают идею создания подобной картины, а другие выступают категорически против.

Glava.rk.gov.ru Церемония прощания с жертвами трагедии. Керчь

Режиссёром проекта выступит Леонид Марантиди, а сценаристом Ксения Леонова. Проект должен рассказать историю Владислава Рослякова, а также его преподавателей и других студентов колледжа. Планируется, что картина будет выполнена в формате screenlife, т. е. зрители будут видеть происходящее с экрана компьютера или смартфона.

Многие пользователи посчитали, что снимать кино о трагедии такого масштаба как минимум неэтично. Так, на сайте kerch. fm продолжают появляться комментарии противников создания этого фильма.

«У кого-то трагедия, а кто-то будет бабки грести за кино», — пишет Arkasha.

«Мне эта идея совсем не по душе. Слишком свежо все», — пишет Несмеян.

«Я считаю, это безнравственно делать бизнес на горе людей. Слишком больно, слишком близко, люди будут оплакивать погибших детей ещё очень долго, а тут — нате! Фильм вам. Бекмамбетов сейчас во всём разберётся и всё предотвратит», — пишет Bishop.

Многие пользователи kerch.fm. и Facebook считают, что созданием подобного фильма режиссёр оказывает слишком много внимания Владиславу Рослякову, и боятся, что реальные факты произошедшего сильно исказятся.

«К чему вообще устраивать эти «танцы с бубном» преступнику? Чтобы что: мотивировать и других как он?» — пишет Well.

«Очень надеюсь, вы не сделаете Рослякова жертвой обстоятельств и героем», — пишет Sofa Belkena.

Однако есть и другая точка зрения. Часть пользователей считает, что такую масштабную трагедию необходимо осветить как можно шире для возможного предотвращения подобных случаев. Они встают на защиту съёмочной группы и пытаются убедить других, что в идее создания такого фильма нет ничего дурного.

«Спасибо огромное. Живу в Керчи, обязательно буду ждать выхода фильма», — пишет Ольга Колобова.

«Почему никто не возмущается, что снимают фильмы о войнах? Сталинские репрессии — это трагедии миллионов. Не так давно был снят сериал «Мосгаз» о серийном московской убийце. Почему снять фильм о керченской трагедии — это нехорошо?» —пишет XXXL.

Напомним, что 17 октября 2018 года на Керченский политехнический колледж было совершено вооруженное нападение. В результате насильственных действий погибли 16 учеников и преподавателей, а несколько десятков человек получили ранения различной степени тяжести. Виновный, по версии следствия, Владислав Росляков — 18-летний студент колледжа.