Москва, 18 апреля, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел переговоры с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. которая впервые посетила Москву в качестве главы государства. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Керсти Кальюлайд и Владимир Путин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эти переговоры не были запланированы заранее, однако президент Эстонии собиралась приехать в Москву на открытие отреставрированного здания эстонского посольства. Сперва никаких официальных встреч не планировалось, однако эстонская сторона попросила о встрече своего лидера с президентом России.

Российская сторона решила согласиться на встречу, так как российско-эстонских переговоров на высшем уровне не было уже много лет. Российская общественность и экспертное сообщество негативно отнеслось к этому решению Кремля, так как Эстония ведет в отношении России недружественную политику, а также проводит политику сегрегации по отношению к этническим русским, проживающим на территории этой страны. Эстонские официальные лица не раз заявляли, что готовят свои вооруженные силы для войны с Россией. Кроме того, Эстония оказывает всяческую поддержку бандеровской Украине, которая объявила Россию своим главным врагом.

В ходе переговоров Путин напомнил, что не встречался с президентом Эстонии более 10 лет. При этом российский лидер считает, что у России и Эстонии есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря, в частности, вопросы безопасности и экологии.

Российский лидер подчеркнул, что отсутствие контактов между официальными лицами России и Эстонии является ненормальной ситуацией.

Путин добавил, что рад видеть Кальюлайд в Москве.

В свою очередь, Кальюлайд предложила обсудить геополитические вопросы, назвав Москву и Таллин конструктивными партнерами, а свой визит — ясным сигналом о готовности к взаимодействию.

Также она отметила, что настало время обновить программу сотрудничества между Европейским союзом и Россией, которая финансируется обеими сторонами.

Помимо прочего, Кальюлайд напомнила, что Эстония является кандидатом в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, и, по всей видимости, эстонский президент приехала в Москву искать поддержки России для того, чтобы её страна смогла избраться в состав Совета Безопасности ООН в качестве непостоянного члена на период 2020—2022 годов.