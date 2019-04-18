Министр культуры Франции: химеры Нотр-Дама могут разрушиться
Париж, 18 апреля, 2019, 16:53 — ИА Регнум. Фигуры химер на колокольне собора Парижской Богоматери могут погибнуть, заявил 18 апреля министр культуры Франции Франк Риестер в эфире телеканала BFMTV.
По его словам, при пожаре угол южной колокольни сильно нагрелся и в результате камни стали хрупкими и начали крошиться.
«Существует реальный риск обрушения химер», — сказал Франк Риестер.
Напомним, фигуры фантастических существ химер, считающиеся каменными стражами собора, являются одной из «визитных карточек» Нотр-Дама. По одной из версий, они символизируют неоднозначность и множественность черт человеческих душ.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля собор Парижской Богоматери перенёс крупнейший за свою восьмисотлетнюю историю пожар. Обрушились шпиль и большая часть кровли.