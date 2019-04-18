Бишкек, 18 апреля, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Среднемесячная зарплата в пересчете на доллары США в Киргизии меньше, чем в других странах-участницах Евразийского экономического союза. В 2018 году он был равен 16,2 тысячи сомов (14,9 тысячи рублей). Об этом сообщила пресс-служба национального статистического комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По данным ведомства, этот показатель в Киргизии в три раза ниже по сравнению с Россией, в два раза по сравнению с Казахстаном и Белоруссией, в полтора раза по сравнению с Арменией.

Также стало известно о том, что средняя по республике заработная плата в бюджетной сфере превысила 11,8 тысячи сомов (10,9 тысячи рублей), а во внебюджетной — 21,1 тысячи сомов (19,4 тысячи рублей).

Самые высокие показатели средних зарплат в бюджетной сфере традиционно складывается в столице Киргизии — 15,6 тысячи сомов (14,3 тысячи рублей). На втором месте оказался город Ош — 11,5 тысячи сомов (1,6 тысячи рублей). На третьем расположилась Нарынская область — около 13,8 тысячи сомов (12,6 тысячи рублей).

А самые низкие показатели заработных плат у бюджетников зафиксированы в Баткенской области — в среднем около 10 тысяч сомов (9,1 тысячи рублей), а также в Ошской области — 9,6 тысячи сомов (8,8 тысячи рублей).

Читайте также: В Киргизии прожиточный минимум составляет чуть больше 4,3 тысячи рублей