Брюссель, 19 апреля, 2019, 06:07 — ИА Регнум. Рекомендательная резолюция Европарламента, принятая в конце марта, объявила Россию не соответствующей званию «стратегического партнера» для Евросоюза. О том, во что может вылиться такая рекомендация и к чему стоит приготовиться России в связи с грядущими выборами в Европарламент, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

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Кроме нежелания видеть Россию в числе стратегических партнеров ЕС, Европарламент хотел бы остановить «Северный поток — 2» и рассмотреть возможность принятия антироссийских санкций. При этом почти 4/5 парламентариев высказались за такую резолюцию, — это говорит о высокой степени солидарности по данному вопросу. Причем измениться эта ситуация вряд ли сможет даже после майских выборов в ЕП.

Всё дело в том, что антироссийскую позицию занимают главные центристские группировки европейских партий — «Европейская народная партия», «Партия европейских социалистов» и «Альянс либералов и демократов за Европу». Надежды на новые правые партии, зачастую называемые популистскими и резко набравшими электоральную мощь в последние годы, вряд ли для России столь уж велики, кроме, возможно, тех, кто занимает крайние позиции на политических флангах. Причем если говорить о крайних позициях, то за улучшение отношений с Россией выступают «Движение за Европу наций и свобод» со стороны правых и «Партия европейских левых». На кого из них больше надежды и почему?

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