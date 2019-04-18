Москва, 18 апреля, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Сегодня, 18 апреля, рубль может подешеветь против доллара и евро как следствие спекулятивных распродаж. Безоткатное укрепление рубля с начала апреля составило 2,9% до уровня 63,60 по доллару, и 2,3% по евро к отметке 71,78 рублей. Такая оптимистичная динамика с тестированием годовых максимумов в моменте, когда вводятся новые санкции, а весь мир находится в состоянии неопределенности относительно перспектив развития экономики как развитых, так и развивающихся стран — повод для спекулятивных отскоков цены в моменты достижения технически важных уровней, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Кроме того, стоит учитывать, что нефть начала откатываться вниз от уровня $72 за баррель Brent в результате перекупленности и тех же технических факторов — продолжительного роста цены без отката вниз. Несмотря на то, что данные Минэнерго США указали на небольшое сокращение запасов сырой нефти и нефтепродуктов, а спрос в Китае сохраняется стабильным цена несколько корректируется и до начала следующей недели может не возобновить рост», — полагает эксперт.

Рубль имеет шансы на дополнительное укрепление под влиянием такого фактора, как налоговый период в стране, однако вряд ли это сценарий для реализации на текущую неделю. Потому распродажи рубля для спекулянтов будут временной возможностью заработать, затем еще увидим всплеск покупок рубля к отметкам 63 по доллару и в диапазон 71,5 по евро.

«Статистические показатели, которые запланированы к релизу на 18 апреля, среди которых данные по рынку труда — фактор волатильности валютного рынка, потому продажи рубля могут достичь уровней 64 по доллару и 72,30 по евро», — предположила Сальникова.

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