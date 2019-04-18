Санкт-Петербург, 18 апреля, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко задекларировал за 2018 год доход в 5 млн 22 тыс. рублей. Это больше, чем в 2017 году (3,78 млн рублей), но все же значительно меньше, чем доходы «второй половины» губернатора. Это следует из документов, опубликованных 18 апреля на сайте правительства Ленобласти.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

Супруга Александра Дрозденко в 2018 году сумела заработать более 14,6 млн рублей (в 2017 году было почти столько же — более 14,2 млн рублей).

Как и прежде, в собственности губернатора Ленобласти нет никакого недвижимого имущества. В пользовании у Александра Дрозденко находятся квартира площадью 305 кв. метров и жилой дом площадью 327,9 кв. метров — они же заявлялись и по итогам 2017 и 2016 годов.

Губернатору по-прежнему принадлежат легковой автомобиль Volvo XC 90, квадроцикл «Ямаха 700», снегоход SKI-DOO SKANDIC WT 900 ACE, мотоцикл Harley-Davidson TRI GLIDE ULTRA и два прицепа — для автомобиля и квадроцикла. Никаких изменений в движимом имуществе губернатора также не произошло.

Супруга губернатора, как и ранее, владеет четырьмя земельными участками, площадью 4634,2 кв. м, 371 кв. м, 284 кв. м и 11 кв. м, а также жилым домом площадью 327,9 кв. м.

Кроме того, Ирине Дрозденко принадлежит 2/3 доли квартиры общей площадью 305 кв. м, гостевой дом площадью 46,4 кв. м, хозблок с гаражом площадью 30,3 кв. м и два нежилых здания (115,6 кв. м и 51,5 кв. м). Двух последних объектов не было в прошлогодней декларации губернатора. Также во владении жены губернатора — 2/36 доли в автостоянке общей площадью 1095,7 кв. метров.

У супруги губернатора — автомобиль Land Rover Discovery (в прошлом году был заявлен Land Rover Range Rover Sport).

Несовершеннолетний ребенок семьи Дрозденко владеет 1/3 квартиры общей площадью 305 кв. м.