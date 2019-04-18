Москва, 18 апреля, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Администрация США избрала курс на усиление давления на Венесуэлу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Венесуэла

«Высокие представители администрации президента Трампа уже не просто требуют от президента Мадуро покинуть свой законный пост. Теперь появляются пассажи о том, что он должен уйти до конца года, а в случае невыполнения данного ультиматума может быть применена сила», — заявила Захарова.

Она напомнила позицию МИД РФ о том, что единственное разумное решение, которое могут сделать США — это снять санкции, прекратить угрожать войной и разблокировать сбережения страны в европейских банках.

В свою очередь, жёсткий и агрессивный тон американских представителей вновь подтверждает опасения о том, что «силовая операция США в Венесуэле не абстракция, а возможная реальность, которую допускают в Вашингтоне», добавила она.