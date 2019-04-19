Брюссель, 19 апреля, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Страны-члены ЕС выказывали удивительную солидарность в осуждении китайских методов экономической экспансии. Почему же 21-й ежегодный саммит Китай-ЕС в Брюсселе завершился столь мощным продвижением Китая к сотрудничеству с европейскими экономиками, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Russian.news.cn Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер

Во многом в китайском успехе, продемонстрированном в ЕС, виноваты США: это следует из китайско-европейского заявления по итогам состоявшегося к Брюсселе саммита. Помимо традиционных фраз о приверженности нормам международного права, миру, развитию и правам человека, этот документ содержит также решительное осуждение односторонних «протекционистских подходов».

Вот именно эти подходы, демонстрируемые США как против Китая, так и против ЕС, сыграли не последнюю роль в том, что страны ЕС, на словах осуждая применяемые Пекином методы управления экономикой, на деле продемонстрировали широкий шаг ему навстречу. Италия подписала с КНР меморандум об участии в проекте «Один пояс — один путь», Франция выбилась в лидеры по объему контрактов с Китаем, которых в ходе визита Си Цзиньпина в Париж было подписано на 40 млрд евро. Понятно, что в такой обстановке говорить об осуждении было бы затруднительно, тем более, что со стороны Германии претензии к государственному и партийному управлению в Китае, позволяющие Пекину лавировать экономикой в невиданных в ЕС масштабах, носят, скорее, характер зависти, чем осуждения.

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