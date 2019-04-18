Париж, 18 апреля, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Первая леди Франции Брижит Макрон отправилась 17 апреля в парижскую церковь Сен-Сюльпис на мессу, организованную в память о пожаре в соборе Нотр-Дам, передает BFM TV.

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Известно, что первую леди страны сопровождал министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

Брижит Макрон рассказала журналистам, что в день пожара пережила несколько стадий: «от страха, что всё развалится, до благодарности».

«Во-первых, это было ошеломление, когда мы узнали, что происходит, затем страх и беспокойство, что всё рушится, и, наконец, огромная благодарность всем пожарным, которые боролись с огнем», — пояснила Брижит Макрон, добавив, что «собор будет жить и, возможно, будет выше прежнего».

Напомним, из-за пожара в соборе Парижской Богоматери торжественную пасхальную службу 21 апреля проведут в церкви Сен-Сюльпис в Париже.