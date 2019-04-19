Анкара, 19 апреля, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Контракт на поставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» стал причиной напряжения в отношениях между США и Турцией. Какие методы воздействия может применить Вашингтон, чтобы вынудить Турцию отказаться от этой сделки, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Американское издание The New York Times выпустило статью, посвященную возможности введения санкций против Турции, если поставка российских ЗРК С-400 состоится. Авторы статьи — глава комитета Сената США по вооружённым силам Джим Инхоф, глава комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш и влиятельные сенаторы Роберт Менендес и Джим Рид. По их мысли, вопрос со стороны США должен быть поставлен жестко — если Турция приобретает российские ЗРК, значит, сделка по продаже американских истребителей F-35 должна быть отменена.

Впрочем, президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял, что сделка по С-400 не может быть отменена, а глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу пригрозил заменить дополнительными С-400 американские ЗРК Patriot в случае отказа США от поставки. Такая же участь может постигнуть и истребитель F-35, замену которым Турция также будет искать у других поставщиков. Пока что американские угрозы выглядят в данном контексте слабее турецких, ведь последнее, чего хотел бы Вашингтон, это усиления российского или китайского ВПК посредством фактической передачи кому-то из них турецкого запроса на ЗРК и истребители.

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