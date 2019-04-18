Санкт-Петербург, 18 апреля, 2019, 15:15 — ИА Регнум. За пять лет Ленинградская область должна полностью избавиться от несанкционированных свалок мусора. Для того, чтобы к 2024 году незаконных свалок не осталось, областным чиновникам поручено обеспечить условия для ликвидации до 20% таких свалок ежегодно.

Prylarer Свалка

Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе своего отчета перед депутатами Законодательного собрания 18 апреля.

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Напомним, за 2018 год в Ленобласти ликвидировано около 1400 несанкционированных свалок, что на 10% больше, чем в 2017 году. Общий объем убранного с таких свалок мусора составил 69 тыс. кубометров. 46% от общего количества обнаруженных незаконных свалок находятся на землях лесного фонда.

Также глава региона высказался на тему «мусорной реформы», которая с 1 апреля 2019 года постепенно началась и в Ленинградской области.

«Для Ленинградской области она влечет за собой создание новых и реновацию действующих полигонов, строительство современных заводов по переработке мусора. Мы также намерены сформировать комплексную систему обращения с отходами, рекультивировать территории, на которых размещались несанкционированные свалки, создать условия для вторичной переработки всех запрещённых к захоронению отходов», — сказал Александр Дрозденко.

Как сообщало ИА REGNUM, первым в реформу вошел Приозерский район. С 1 апреля сбор, транспортировку, обработку и размещение отходов в районе будет осуществляет единый оператор. 1 июня к реформе присоединится Выборгский район Ленобласти, с 1 июля — Лужский район. К 1 ноября 2019 года все районы региона и город Сосновый Бор перейдут на новые правила обращения с ТКО.

До начала 2021 года в 30-километровой зоне вокруг Санкт-Петербурга будут закрыты все старые полигоны.