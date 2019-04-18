Киев, 18 апреля, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Госкомпания «Нафтогаз Украины» должна с 1 мая снизить цены на газ для населения согласно постановлению кабмина Украины №293. Если этого не произойдет, на ближайшем заседании правительство отправит в отставку главу компании Андрея Коболева. Об этом 18 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, во время рабочей поездки в Мариуполь.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«У «Нафтогаза» может быть только одна реакция — выполнить постановление правительства №293 и с 1 мая опустить цену на газ. Если они этого не сделают, значит они не честные в отношении ценообразования в стране. Если они не честные, я сказал об этом, на следующем заседании правительства я поставляю вопрос об увольнении руководителя НАК «Нафтогаза». Считаю, что им нужно перестать крутить этой темой в таком абсолютно циничном варианте. НАК «Нафтогаз Украины» — государственная компания. Мы уважаем принципы корпоративного управления, но, если сама компания и менеджмент не уважают, мы будем на это очень жестко реагировать», — пообещал Гройсман.

«Основания для снижения цены есть. Юридические основания есть, экономические основания есть, это их полномочия… Играть со мной в кошки-мышки как минимум не серьезно и бесперспективно с их стороны. Им никто не поможет, если они введут в заблуждение украинских граждан, за это они будут наказаны в соответствии с законодательством. Правительство примет решение, и они пойдут на другую работу», — подытожил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года «Нафтогаз Украины» направил в правительство Украины письмо с предложением снизить цены на газ для населения. 3 апреля Кабмин утвердил снижение стоимости тарифа на газ для населения. На заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику донести это решение до НАК «Нафтогаз», и обязать его с 1 апреля реализовывать газ для населения дешевле, чем 8550 грн. (320 долл.) за 1 тыс. куб.м.

17 апреля руководитель газового дивизиона «Нафтогаза» Андрей Фаворов заявил, что компания не сможет выполнить постановление кабинета министров №293 о снижении цены на газ для населения.

«Мы будем вынуждены соблюдать действующее постановление №867, которым на нас возложены спецобязательства. Но наша позиция остается неизменной. НАК считает, что газ должен продаваться по рыночной цене, которую определяет спрос и предложение. Этот уровень может быть как выше цены, установленной кабмином, так и ниже», — рассказал Фаворов.