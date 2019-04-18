Ялта, Крым, 18 апреля, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Из-за внедрения антироссийских санкций и нежелания признавать российский Крым Европейский союз теряет большие инвестиционные возможности и колоссальную потенциальную прибыль. Об этом 18 апреля во время брифинга на полях Ялтинского международного экономического форума заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Брюссель как представитель Евросоюза принимает решения, которые вредят населению Европы. Отказываясь от взаимодействия целого ряда европейских регионов с Крымом, они теряют очень много, колоссальные прибыли. Крым даёт фантастические потенциальные инвестиционные возможности, и они все это знают», — отметила Захарова.

По её словам, это следствие потери собственного суверенитета Европы.

«Как только позволяют использовать свои политические инструменты и институты в интересах других государств, которые давят осуществлять это давление — всё. Вот, что собственно и произошло», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ялте проходит пятый международный экономический форум. По данным организаторов, на мероприятие уже прибыло порядка 3000 участников, из них 338 представителей 77 стран.