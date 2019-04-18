Хараре, 18 апреля, 2019, 15:07 — ИА Регнум. В ситуации ослабления национальной валюты и роста цен на основные товары народного потребления граждане Зимбабве столкнулись с почти двоекратным ростом цен на хлеб, передает информационное агентство Reuters.

Couleur Хлеб

По состоянию на 16 апреля стоимость хлеба составляла 3,50 долларов RGTS (около 0,009 долларов США) за буханку. В понедельник 15 апреля хлеб стоил 1,80 долларов RGTS (0,004 долларов США).

«Хлеб стал роскошью. Сколько человек теперь смогут его себе позволить? Правительство должно принять меры до того, как ситуация выйдет из-под контроля», — заявила жительница Хараре, мать троих детей Сара Чисво.

Из-за гиперинфляции Зимбабве пришлось упразднить собственную валюту (зимбабвийский доллар) в 2009 году. После чего жители стали использовать доллары США, фунты стерлингов и валюты соседних государств. В феврале 2019 года в Зимбабве была введена новая валюта — доллары RGTS (Real Time Gross Settlement — валовые рассчеты в реальном времени). Однако со времени введения новая валюта продолжает падать в цене.