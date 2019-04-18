Москва, 18 апреля, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Новый экологический налог — это, по сути, замена сбора с предприятий за сброс неочищенных вод экологическим налогом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

Последнее время тенденция замены сборов налогами прослеживается все более явно. Скорее всего, это связано это с тем, что ответственность за неуплату налогов значительно выше, чем ответственность за неуплату сборов (во втором случае при превышении определенной суммы дело переходит в разряд уголовных, а во втором в любом случае остаётся в разряде административных).

«Так что можно предположить, что за счет таких мер государство стремится повысить дисциплину предприятий в части контроля за качество сбрасываемых вод, а заодно и несколько увеличить поступления в казну за счет того, что теперь мало кто рискнет нарушать закон и скрываться от налогов, как ранее скрывались от уплаты сборов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России может появиться экологический налог. Новый экологический налог призван подвигнуть предприятия к более эффективной очистке отходов.

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