Монте-Карло, Монако, 18 апреля, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом в матче третьего круга турнира в Монте-Карло. Встреча, продолжавшаяся 1 час 45 минут, завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:4.

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

Медведев два раза подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, две ошибки на подаче и три брейка.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и американским теннисистом Тейлором Фритцем.

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