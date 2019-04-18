Астана, 18 апреля, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Гармонизация национальных законодательств является важным фактором успеха в борьбе с терроризмом. Об этом заявила 18 апреля председатель сената Казахстана Дарига Назарбаева на конференции по противодействию международному терроризму в Санкт-Петербурге, сообщает агентство «Казинформ».

ИА REGNUM Казахстан

Назарбаева отметила, что новые вызовы требуют активного взаимодействия на уровне национальных парламентов и межпарламентских организаций. По её словам, большая работа ведется межпарламентской ассамблеей СНГ, в результате которой удалось создать базу модельного законодательства по регулированию вопросов безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Санкт-Петербурге открылась международная конференция по борьбе с терроризмом. Мероприятие открыла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. На конференции обсуждается роль международных институтов в борьбе с терроризмом.

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