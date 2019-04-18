Москва, 18 апреля, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Россия выделит дополнительные $20 млн на расчистку территории Сербии от неразорвавшихся бомб и снарядов, сброшенных на республику во время бомбардировок НАТО. Об этом сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич по результатам состоявшихся 17 апреля переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Храм Святого Саввы в Белграде

Глава сербской дипломатии также проинформировал, что российская компания «Газпромнефть» намерена выделить ещё $6 млн на завершение работ по обустройству храма Святого Саввы в Белграде. Дачич отметил, что храм станет самым большим в данной части Европы, и в Белграде «рады тому, что это является результатом совместных усилий Сербии и России».

Россия с 2008 года реализует программу содействия Сербии в гуманитарном разминировании её территории после агрессии НАТО. За прошедшие годы совместными усилиями от мин и кассетных боеприпасов были очищены миллионы квадратных метров территории.

Основные работы по разминированию ещё требуется провести в южных регионах Сербии в районе Буяноваца и Ямена. Большое число необезвреженных мин остаётся также на территории односторонне отделившегося от Сербии края Косово.

В ходе агрессии против Югославии в марте-июне 1999 года авиация НАТО совершила более 35 тысяч боевых вылетов, применив против сербов 23 тысячи бомб и ракет, в том числе кассетные бомбы и бомбы с обеднённым ураном. 238 крылатых ракет морского базирования было выпущено с кораблей и подводных лодок.

В бомбардировках сербских городов, осуществлявшихся без санкции Совета безопасности ООН, принимали участие военно-воздушные силы США, Германии, Франции, Англии, Италии, Голландии, Турции, Испании, Дании, Бельгии, Норвегии и Португалии. Болгария, Венгрия и Румыния предоставили авиации НАТО свою территорию и воздушное пространство.