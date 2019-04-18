Россия выделит ещё $20 млн на расчистку Сербии после бомбардировок НАТО
Москва, 18 апреля, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Россия выделит дополнительные $20 млн на расчистку территории Сербии от неразорвавшихся бомб и снарядов, сброшенных на республику во время бомбардировок НАТО. Об этом сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич по результатам состоявшихся 17 апреля переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Глава сербской дипломатии также проинформировал, что российская компания «Газпромнефть» намерена выделить ещё $6 млн на завершение работ по обустройству храма Святого Саввы в Белграде. Дачич отметил, что храм станет самым большим в данной части Европы, и в Белграде «рады тому, что это является результатом совместных усилий Сербии и России».
Россия с 2008 года реализует программу содействия Сербии в гуманитарном разминировании её территории после агрессии НАТО. За прошедшие годы совместными усилиями от мин и кассетных боеприпасов были очищены миллионы квадратных метров территории.
Основные работы по разминированию ещё требуется провести в южных регионах Сербии в районе Буяноваца и Ямена. Большое число необезвреженных мин остаётся также на территории односторонне отделившегося от Сербии края Косово.
В ходе агрессии против Югославии в марте-июне 1999 года авиация НАТО совершила более 35 тысяч боевых вылетов, применив против сербов 23 тысячи бомб и ракет, в том числе кассетные бомбы и бомбы с обеднённым ураном. 238 крылатых ракет морского базирования было выпущено с кораблей и подводных лодок.
В бомбардировках сербских городов, осуществлявшихся без санкции Совета безопасности ООН, принимали участие военно-воздушные силы США, Германии, Франции, Англии, Италии, Голландии, Турции, Испании, Дании, Бельгии, Норвегии и Португалии. Болгария, Венгрия и Румыния предоставили авиации НАТО свою территорию и воздушное пространство.