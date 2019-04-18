Чикаго, США, 18 апреля, 2019, 14:33 — ИА Регнум. На официальном YouTube-канале игры Mortal Kombat вышел новый трейлер к одиннадцатой части франшизы. Он посвящён императору Внешнего Мира Шао Кану и его боевым приёмам.

Иван Шилов ИА REGNUM Компьютерные игры

В бою Шао Кан полагается на использование оружия: тяжёлого молота и копья, при помощи которого можно атаковать с расстояния. В отличие от многих других персонажей файтинга, его движения более медленные, но атаки наносят больше урона.

Шао Кан не будет частью официального ростера (списка бойцов), геймеры смогут получить его только за предварительный заказ Mortal Kombat 11. Релиз игры состоится 23 апреля на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Напомним, что ранее студия NetherRealm опубликовала запись геймплея Mortal Kombat 11 на гибридной консоли Nintendo Switch. Описание к видео гласит: «Вся эта кровь на ваших ладонях». Разработчики сообщают, что благодаря возможности играть в MK на портативной консоли, геймеры смогут устраивать поединки «на ходу».