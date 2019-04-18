Москва, 18 апреля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. В лагере Аль-Хауль в сирийской провинции Хасеке продолжает ухудшаться ситуация, при этом проамериканские силы, контролирующие территорию, требуют с беженцев выкупа за выезд. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Положение дел в пункте временного размещения Аль-Хауль, несмотря на усилия международных гуманитарных организаций, продолжает стремительно ухудшаться. Рассчитанный на 40 тыс. человек, лагерь переполнен ровно в два раза. Сирийские демократические силы не в состоянии справиться с ситуацией. Кроме того, по поступающей информации, сохраняются препятствия по доставке срочной гуманитарной помощи в лагерь, а за разрешение его покинуть с беженцев требуют деньги», — заявила Захарова.

Таким образом, контролирующие территорию проамериканские силы фактически шантажируют людей, которые хотят покинуть лагерь, требуя суммы, которые заведомо неподъёмны для находящихся там лиц, уточнила официальный представитель МИД РФ.