Подконтрольные США силы в Сирии не выпускают беженцев — Захарова
Москва, 18 апреля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. В лагере Аль-Хауль в сирийской провинции Хасеке продолжает ухудшаться ситуация, при этом проамериканские силы, контролирующие территорию, требуют с беженцев выкупа за выезд. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.
«Положение дел в пункте временного размещения Аль-Хауль, несмотря на усилия международных гуманитарных организаций, продолжает стремительно ухудшаться. Рассчитанный на 40 тыс. человек, лагерь переполнен ровно в два раза. Сирийские демократические силы не в состоянии справиться с ситуацией. Кроме того, по поступающей информации, сохраняются препятствия по доставке срочной гуманитарной помощи в лагерь, а за разрешение его покинуть с беженцев требуют деньги», — заявила Захарова.
Таким образом, контролирующие территорию проамериканские силы фактически шантажируют людей, которые хотят покинуть лагерь, требуя суммы, которые заведомо неподъёмны для находящихся там лиц, уточнила официальный представитель МИД РФ.