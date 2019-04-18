Москва, 18 апреля, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев заявил, что ему очень стыдно за драку с пешеходом, гражданином США Майклом Коулом. Об этом он рассказал в интервью клубному телевидению.

(сс) Антон Зайцев Аяз Гулиев

«Мне очень стыдно, этот поступок будет мне уроком», — заявил Гулиев.

По его словам, в этой ситуации поставлена точка, с Коулом всё обсудили. Он также рассказал, что клуб его оштрафовал за этот инцидент, а деньги пошли на благотворительность.

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Напомним, Гулиев по пути на тренировку, находясь за рулём автомобиля, задел пешехода. При этом он посчитал, что прохожий виноват, и устроил с ним драку. Потерпевший, оказавшийся гражданином США, получил перелом носа.

Позже в «Спартаке» заявили, что подобное поведение является недопустимым, и применил к полузащитнику дисциплинарные санкции.

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