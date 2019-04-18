Симферополь, 18 апреля, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Синоптики Крыма объявили штормовое предупреждение на полуострове с 19 по 21 апреля, сообщили 18 апреля в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Иван Айвазовский. Черное море. 1881

По прогнозу местных синоптиков, в ближайшие три дня на полуострове будут идти дожди и поднимется сильный ветер. В степных и предгорных районах Крыма в ночные и утренние часы 19, 20 и 21 апреля могут наблюдаться заморозки.

Температура воздуха опустится до — 2 градусов. В Симферополе также возможны заморозки. Температура воздуха в столице Республики Крым будет от 0 до — 2 градусов.

Читайте также: Жертвами шторма в Индии стали 47 человек