Москва, 18 апреля, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Правительство РФ поддержало законопроект об ограничении продажи сим-карт в России, однако попросило авторов инициативы его доработать. Об этом 18 апреля сообщил РБК.

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В случае принятия документ внесет изменения в статью 44 Федерального закона «О связи», после чего лица, не уполномоченные провайдером, больше не смогут продавать гражданам сим-карты. Авторов законопроекта попросили уточнить, что они имеют в виду под запретом передачи сим-карт третьим лицам, поскольку известна практика, когда сим-картами совместно пользуются члены семьи.

Кроме того, правительство посчитало, что в законопроект необходимо добавить норму о запрете на распространение сим-карт без заключения соответствующего договора.

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Ранее Госдума приняла закон, запрещающий продажу сим-карт «с рук», а также без фиксирования паспортный данных покупателя.