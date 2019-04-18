«Ливерпуль» представил новую домашнюю форму на сезон 2019/20
Ливерпуль, Великобритания, 18 апреля, 2019, 14:00 — ИА Регнум. «Ливерпуль» представил домашнюю игровую форму на сезон 2019/20. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.
Форма выполнена в тёмно-красном цвете с узкими белыми вертикальными полосами и эмблемой клуба. Отмечается, что в такой форме команда будет выходить на поле в домашних матчах в следующем сезоне.
https://twitter.com/LFC/status/1118785867961786368
Напомним, в настоящее время «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в активе 85 очков в 34 матчах.
Кроме того, команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Барселоной». В четвертьфинале мерсисайдцы обыграли «Порту» в двух матчах — 2:0 и 4:1.
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