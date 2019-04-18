Тверь, 18 апреля, 2019, 13:55 — ИА Регнум. В Тверской области суд вынес приговор в отношении 15-летнего подростка, на счету которого — жестокое убийство приемных бабушки и матери. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 апреля в пресс-службе Следственного комитета РФ. Женщины воспитывали мальчика с двух лет.

Иван Шилов ИА…EGNUM Подростковая жестокость

Трагедия произошла в мае 2018 года. Как установлено судом и следствием, утром 6 мая подросток, «на почве личных неприязненных отношений», дождался пока его приемная мать вместе с его сестрой уйдет из дома, убил топором бабушку, растившую его с двухлетнего возраста. После расправы он спрятал тело бабушки в подвал. После того, как вечером с работы вернулась мать, он убил и ее, нанеся множество ударов по телу. Тело он также спрятал в подвале. Затем он забрал ключи от автомобиля матери и уехал на нем в Конаково Тверской области. Там он врезался в два автомобиля. После ДТП машина была отправлена на специализированную стоянку. Позже, в доме, где он проживал с мамой и бабушкой, он вскрыл сейфы и похитил более 368 тыс. рублей. По информации местных СМИ, сестра мальчика, которая выступала в суде свидетелем, заявила, что брат угрожал ей убийством, если она расскажет о преступлении.

По данным следствия, подросток готовился к совершению преступления: тщательно его планировал, а затем пытался скрыть следы.

Суд признал 15-летнего подсудимого виновным в совершении двойного убийства, угоне, хищении чужого имущества и приговорил к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.