Москва, 18 апреля, 2019, 13:42 — ИА Регнум. В марте 2019 года годовая инфляция в целом по России несколько ускорилась — до 5,3% против 5,2% в феврале, при этом в Центральном федеральном округе этот показатель остался на уровне 5,7% (также как и месяцем ранее). Как сообщили 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM в ГУ Банка России по ЦФО, стабилизация инфляции в округе связана с исчерпанием эффекта переноса повышения НДС в цены, снижением темпов роста цен на топливо, укреплением рубля, а также сдержанной динамикой потребительского спроса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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В Калужской области отмечают ускорение роста цен на потребительском рынке

Так, годовой темп роста цен на продовольственные товары снизился с 6,8% в феврале до 6,5% в марте, причём наиболее существенно — на плодоовощную продукцию, сахар и яйца. Кроме того, подешевели некоторые фрукты и овощи (виноград, яблоки, картофель). По оценкам предприятий розничной торговли, уровень цен на картофель оказался ниже прошлогоднего в связи с высокими переходящими запасами урожая 2018 года и строительством новых овощехранилищ. На отдельные фрукты и овощи (апельсины, бананы, груши, помидоры) годовой рост цен замедлился на фоне укрепления рубля в начале года.

После продолжительного (на протяжении пяти месяцев) ускорения темпов роста на всей территории ЦФО замедлился годовой рост цен на яйца и сахар. Исключение составила Рязанская область, где наблюдалось незначительное увеличение темпов роста цен на сахар — на 0,1 п.п.

Под влиянием ранее произошедшего удорожания зерновых ускорился годовой рост цен на хлебобулочные и кондитерские изделия, макароны.

Некоторое ускорение годового роста цен на непродовольственные товары с 5,2% в феврале до 5,3% в марте было в значительной степени связано с завершающимся переносом повышения ставки НДС в цены. Вместе с тем годовой рост цен на моторное топливо, табачные изделия и некоторые строительные материалы замедлился, а стоимость мобильных телефонов и телевизоров снизилась относительно сопоставимого периода 2018 года в условиях умеренного потребительского спроса.

Годовая инфляция на рынке услуг замедлилась с 5,2% в феврале до 5,1% в марте, чему способствовало замедление роста цен на услуги в сфере зарубежного туризма на фоне укрепления рубля при сдержанной динамике платёжеспособного спроса.

В региональном разрезе в ЦФО наиболее высокий уровень инфляции сформировался в Ярославской области (7%), а наименьший — в Костромской (5,2%).

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В Москве годовая инфляция в марте 2019 года осталась на уровне февральского показателя и составила 5,3%, а в Московской области снизилась с 6,4% в феврале до 6,2% в марте.

По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции в целом по России будет пройден в марте-апреле 2019 года. При этом регулятор снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5−5,5% до 4,7−5,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2018 года инфляция в Центральном федеральном округе продолжила тенденцию замедления и составила 2,8% (в декабре 2017 года — 3,2%), что соответствует общероссийской тенденции (с 2,5% до 2,2%). При этом рост цен по большинству товаров и услуг в округе не превышал 4%.