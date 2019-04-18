Москва, 18 апреля, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Министр культуры Владимир Мединский попросил Госдуму перенести «правительственный час» в нижней палате парламента с весенней сессии на осеннюю сессию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, об этом сообщил депутат Госдумы Валерий Иванов («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Мединский

«Тема, заявленная… это «Реализация нацпроекта «Культура» в РФ в 2019 году». Вы знаете, что сейчас Минкультуры провело большую работу, заключены соглашения в с субъектами РФ, он попросил, чтобы с этим вопросом выступил в ходе осенней сессии 2019 года», — сообщил Иванов.

«Правительственный час» с участием Мединского должен был состояться 15 мая.