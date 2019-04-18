Ленобласть выкупит в Петербурге ДК Горького, от которого отказался Смольный
Санкт-Петербург, 18 апреля, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Ленинградская область готова приобрести Дом культуры им. Горького, расположенный в Петербурге и принадлежащий Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом во время отчета перед депутатами Законодательного собрания Ленобласти заявил 18 апреля губернатор Александр Дрозденко.
«На базе ДК им. Горького будет создан центр искусств Ленинградской области. На время ремонта здесь разместится «Театр на Васильевском», у двух наших замечательных оркестров — «Метелицы» и «Таврического» — появится своя репетиционная база», — пояснил Александр Дрозденко.
Кроме того, на базе ДК Горького будут проводиться различные областные мероприятия.
Напомним, ранее депутаты Заксобрания Петербурга попросили Смольный выкупить у профсоюзов здание, нуждающееся в ремонте. Депутаты высказали тревогу за судьбу исторического здания ДК, построенного в 1925−27 годах в стиле конструктивизма.
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в начале ноября 2018 года официально сообщил депутатам, что денег на покупку здания по рыночной стоимости — а на 2017 год она составляла 651,6 млн рублей — в бюджете города нет. Депутаты, которых не устроил этот ответ, в новом обращении просили Смольный вновь вернуться к вопросу о выкупе ДК Горького. По их данным, профсоюзы готовы продать ДК за 600 млн рублей, возможна оплата по частям в течение трех лет.
ДК им. Горького служит жителям Кировского и Красносельского района, там активно функционирует театрально-концертная площадка. Здание нуждается в ремонте, на который у профсоюзов нет средств. Поэтому нынешний владелец ищет возможных инвесторов, заинтересованных в покупке.