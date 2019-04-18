Санкт-Петербург, 18 апреля, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Ленинградская область готова приобрести Дом культуры им. Горького, расположенный в Петербурге и принадлежащий Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом во время отчета перед депутатами Законодательного собрания Ленобласти заявил 18 апреля губернатор Александр Дрозденко.

Assembly.spb.ru ДК им. Горького в Петербурге

«На базе ДК им. Горького будет создан центр искусств Ленинградской области. На время ремонта здесь разместится «Театр на Васильевском», у двух наших замечательных оркестров — «Метелицы» и «Таврического» — появится своя репетиционная база», — пояснил Александр Дрозденко.

Кроме того, на базе ДК Горького будут проводиться различные областные мероприятия.

Напомним, ранее депутаты Заксобрания Петербурга попросили Смольный выкупить у профсоюзов здание, нуждающееся в ремонте. Депутаты высказали тревогу за судьбу исторического здания ДК, построенного в 1925−27 годах в стиле конструктивизма.

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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в начале ноября 2018 года официально сообщил депутатам, что денег на покупку здания по рыночной стоимости — а на 2017 год она составляла 651,6 млн рублей — в бюджете города нет. Депутаты, которых не устроил этот ответ, в новом обращении просили Смольный вновь вернуться к вопросу о выкупе ДК Горького. По их данным, профсоюзы готовы продать ДК за 600 млн рублей, возможна оплата по частям в течение трех лет.

ДК им. Горького служит жителям Кировского и Красносельского района, там активно функционирует театрально-концертная площадка. Здание нуждается в ремонте, на который у профсоюзов нет средств. Поэтому нынешний владелец ищет возможных инвесторов, заинтересованных в покупке.