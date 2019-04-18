Вашингтон, 18 апреля, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Дебаты не являются панацеей для действующего президента Украины Петра Порошенко, заявил 16 апреля аналитик американского центра Atlantic Council, директор компании Wooden Horse Strategies Брайан Меффорд, сказано на сайте центра.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Дебаты кандидатов на Украине практически никогда существенно не влияли на общественное мнение, а разрыв между Порошенко и его главным конкурентом Владимиром Зеленским слишком велик.

Читайте также: В победу Зеленского на выборах верит почти две трети избирателей — опрос

По всей видимости, команда Порошенко надеется, что их кандидат сможет победить из-за более высокой компетенции, но Зеленский является профессиональным актёром и комиком. Ему достаточно один раз «уколоть» Порошенко, чтобы победить.

Меффорд также отметил, что дебаты состоятся всего за 36 часов до открытия избирательных участков, и этого времени слишком мало, чтобы повлиять на настроения избирателей.

Напомним, дебаты между Зеленским и Порошенко состоятся 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал украинские дебаты любопытным зрелищем и заявил, что с удовольствием их посмотрит.

Читайте также: Песков: дебаты Зеленского и Порошенко — любопытное зрелище