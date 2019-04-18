Сеул, 18 апреля, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung C&T Corporation выпустила личный бренд повседневной одежды для людей с ограниченными возможностями «Heartist». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

Весенне-летняя коллекция одежды для инвалидов-колясочников

Согласно СМИ, во время разработки коллекции подразделение моды и дизайна компании Samsung C&T Corporation тесно сотрудничало со специалистами из медицинского центра Samsung Medical Center, после чего был запущен собственный бренд официальной и повседневной одежды для людей с ограниченными возможностями.

95 млн из 255 млн людей с ограниченными возможностями в Южной Корее занимаются экономической деятельностью, однако в стране до сегодняшнего дня не было бренда одежды, который соответствовал бы их предпочтениям и потребностям.

Известно, что первая весенне-летняя коллекция одежды была создана для инвалидов-колясочников.