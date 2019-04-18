Тюменская область, 18 апреля, 2019, 13:31 — ИА Регнум. В деревне Бизино Тобольского района ночью 17 апреля в двухэтажном доме случился пожар, в котором пострадали сразу несколько человек, трое из них — дети. По предварительным данным возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Тюменской области.

ernie Пожар

Площадь пожара составила 50 кв. м. Спасатели эвакуировали шесть человек. Ожоги руки получила девочка 10 лет, отравились продуктами горения 15-летний мальчик, 12-летняя школьница и 26-летняя женщина.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области 10-летнюю девочку госпитализировали в областную больницу Тюмени. Площадь ожогов на её теле составляет 5%. Кроме того, ребёнок получил термоингаляционную травму. Состояние девочки оценивается как стабильно тяжёлое.

Остальные пострадавшие восстанавливают здоровье в больнице Тобольска.