Хартум, 18 апреля, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Генсек ООН Антониу Гуттереш назначил нового дипломатического представителя Судана для совместной работы с Африканским союзом по разрешению кризиса, вызванного военным переворотом в Судане, передает Daily Monitor Uganda.

Au.int Встреча председателя комисии Африканского Союза с главой переходного военного совета Судана

По информации издания, назначение получил Николас Хайсом, юрист из ЮАР, который ранее служил послом ООН в Сомали.

Африканский союз призвал Судан в течение 15 дней сформировать гражданское правительство. В случае отказа страну исключат из организации, объединяющей 55 африканских стран.

«Африканский союз выдвинул ясное заявление», — заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик. Хайсом «сделает все, что в его силах, чтобы поддержать их усилия», добавил он.