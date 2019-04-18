Калуга, 18 апреля, 2019, 13:12 — ИА Регнум. В Калуге ветеран Великой Отечественной войны Александр Иванович Пашковский 17 апреля отметил свой 105-й юбилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области. От имени президента России Владимира Путина юбиляра поздравил главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев.

Admoblkaluga.ru Калужанину Александру Ивановичу Пашковскому исполнилось 105 лет

В июле 1941 года Александр Пашковский был направлен в распоряжение Западного фронта, располагавшегося в городе Вязьме, в артиллерийский полк. Оттуда был направлен старшим техником на артиллерийский ремонтный завод, где изготавливали зенитные автоматические пушки и минометы. Пашковский контролировал оружие, которое отправляли на фронт. Через его руки на заводе в годы войны прошло более 26 тысяч пушек и пяти тысяч минометов.

Александр Пашковский награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За безупречную службу» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В послевоенные годы Александр Пашковский трудился на Калужском опытном моторном заводе, принимал активное участие в работе ветеранской организации завода «КАДВИ» и военно-патриотическом воспитании калужской молодежи.