Москва, 18 апреля, 2019, 13:10 — ИА Регнум. В России установлен запрет на поставки на Украину нефти и нефтепродуктов. Таков ответ Москвы на недружественные действия Киева, заявил 18 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

В связи с расширением украинской стороной перечня запрещенных для ввоза российских товаров власти РФ вынуждены защищать свои интересы и принять ответные меры. Подписанно соответствующее постановление правительства, передаёт слова премьер-министра корреспондент ИА REGNUM.

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Медведев уточнил, что расширен запрет на ввоз на территорию России отдельных товаров, в том числе украинской продукции машиностроения, лёгкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн. Также устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.

«В-третьих, определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и те же самые нефть и нефтепродукты», — сказал глава правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти не раз вводили ограничения против России. Так, в марте Киев ввел санкции против почти 850 физических лиц и 300 компаний, среди которых оказались популярные российские книжные издательства и онлайн-магазины.

В апреле украинские власти включили новые категории товаров в список запрещенных к ввозу в страну. Так, импорту теперь не подлежит российская стеклотара — банки для консервирования, а также бутылки и стеклянные емкости для пищевых продуктов. Под запрет попал ряд категорий промышленной продукции, например, формалин и пружины для тележек грузовых вагонов.

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