Екатеринбург, 18 апреля, 2019, 13:06 — ИА Регнум. «Достаточно высокий» тариф за сбор бытового мусора в Свердловской области получился из-за проваленной работы с мусорными полигонами. Об этом заявил министр ЖКХ региона Николай Смирнов на заседании регсовета представительных органов муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Смирнов упомянул, что в Свердловской области установлен «достаточно высокий» тариф, пусть он и не сильно выше среднего по стране. Проблема в том, что подготовка к реформе не вполне удалась:

«Органам местного самоуправления ещё три года назад была поставлена задача по работе с полигонами. Нужно было устранить замечания по ряду полигонов, чтобы они были включены в федеральный реестр. Число полигонов было бы увеличено, транспортное «плечо» было бы уменьшено, затрат было бы меньше — и тариф бы меньше!» — сказал министр.

Чиновник заключил, что включённых в реестр мусорных полигонов сейчас «очень мало».

«Площадь же у Свердловской области большая. Соответственно, маршруты изменённые, а затраты большие!« — добавил Смирнов.

Ранее министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов назвал ответственных за «мусорные протесты» в регионе. По мнению чиновника, возмущения возникли из-за самовольного отстранения местных властей от проведения реформы по обращению с ТКО