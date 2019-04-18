Москва, 18 апреля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. С 1 июня 2019 года Россия ограничит поставки угля, нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев 18 апреля на заседании правительства. В ответ на расширение Украиной санкций против России, российское правительство ввело ответные экономические меры.

Иван Шилов ИА REGNUM Рикошет

«Мы вынуждены свои интересы защищать <…>. Я подписал постановление правительства на эту тему», — заявил Медведев.

Он добавил, что для вывоза нефти и бензина из России на Украину потребуется специальное разрешение. Кроме того, вводится запрет на ввоз украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки на российскую территорию.

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