Нью-Йорк, США, 18 апреля, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Студия DC опубликовала первый тизер-трейлер будущего сериала «Болотная тварь» (Swamp Thing). Ролик был выложен 17 апреля на YouTube-канале кинокомпании.

Цитата из т/с «Болотная тварь». реж. Тоа Фрейзер, Майкл Гои, Ивэн Кац. 2019 Чудовище

Над созданиями эпизодов сериала работали такие режиссеры, как Тоа Фрейзер, Майкл Гои и Ивэн Кац. Ожидается, что первый эпизод шоу выйдет в эфир потокового сервиса DC Universe 31 мая 2019 года. Сериал в России можно будет посмотреть на КиноПоиске: портал выкупил эксклюзивные права на показ проекта.

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Напомним, в центре повествования находятся ученые Эбби Аркейн (Кристал Рид) и Алек Холланд (Энди Бин), исследующие происхождение неизвестного вируса. Во время исследования Холланд погибает, но позже возвращается в виде нового существа.