Вашингтон, 18 апреля, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Председатель комитета по надзору и реформам палаты представителей Конгресса США Элайджа Каммингс пригласил помощника президента страны Дональда Трампа по иммиграционной политике Стивена Миллера выступить на открытом слушании комитета и представить Конгрессу и американскому народу позицию Белого дома в отношении легальной и нелегальной иммиграции, сообщает Associated Press 18 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Миллер считается одним из основных специалистов администрации Трампа по иммиграции и пользуется дурной славой среди членов Демократической партии, которые считают его автором ограничительных реформ Белого дома, начиная с ограничения на въезд в США из ряда мусульманских стран и заканчивая постройкой стены на границе с Мексикой.

Приглашение Миллера на слушания является одним из целого ряда шагов, предпринимаемых конгрессменами-демократами для расследования деятельности Дональда Трампа и его администрации. Так, депутаты палаты представителей запросили данные о финансовых операциях Трампа у федеральной налоговой службы и нескольких крупных банков.