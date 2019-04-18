Киев, 18 апреля, 2019, 12:52 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кандидаты

Эксперт Института украинской политики, политолог Артем Петренко не советует кандидатам в президенты Украины проводить дебаты на стадионе «Олимпийский» из-за угрозы теракта и опасности для жизни граждан. Соответствующее заявление Петренко сделал 18 апреля в эфире одного из украинских телеканалов.

В частности, он опасается, что на стадион могут сбросить взрывное устройство с дрона.

«Когда Украина готовилась к Евро-2012, выяснилось, что уровень безопасности и уровень силовых органов недостаточен для того, чтобы обеспечить безопасность на стадионе. Приведу один пример. Современные технологии позволяют доставить взрывчатку небольшим дроном. При большом скоплении людей поражение будет чрезвычайно большим. Сбить их имеющимися средствами ПВО невозможно. Создавались дополнительные системы как сбить, как проконтролировать, как отключить, как повлиять на эти аппараты электромагнитным облучением… Я бы просто не советовал бы этого делать, вот и все», — сказал Петренко.

Он прогнозирует, что в случае смены власти на Украине произойдет передел денежных потоков, на отдельных чиновников и политиков заведут уголовные дела.

«У нас высокий уровень борьбы, поскольку президент всегда пытается узурпировать и возглавить коррупцию. Намного проще возглавить коррупцию чем изменить систему. Каждый президент пытается находиться при власти максимально долго. Все понимают, что будет передел власти, криминальные дела, будет передел потоков. Поэтому накал борьбы чрезвычайно большой по сравнению с цивилизованными странами, где институты ограничивают президентскую власть», — пояснил Петренко.

Политолог напомнил, что политики традиционно разделяют общество, чтобы заручиться большей поддержкой электората.

«Всегда выборы поляризуют общество. Политики всегда поляризуют, потому что разделяй и властвуй — этот метод борьбы за власть существует столько, сколько существует человечество. Политикам всегда это выгодно, так они могут увеличить свою поддержку», — добавил эксперт.

Петренко также считает, что на дебатах политикам будет сложно перетянуть на свою сторону электорат конкурента.

«Будет определенное количество людей, но оно незначительное. Эти дебаты кардинально не смогут повлиять на выборы», — подытожил эксперт.

Как сообщалось, 19 апреля в 19.00 в Киеве на стадионе «Олимпийский» запланированы дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Предварительно оба политика выразили готовность принять в них участие. Для охраны общественного порядка задействуют до 10 тыс. полицейских. Ожидается, что на стадион прибудет до 60 тыс. человек.