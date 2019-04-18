Санкт-Петербург, 18 апреля, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Реконструкция железнодорожного участка «Левашово — Сертолово» для организации движения пригородных электричек по маршруту «Финляндский вокзал — Сертолово» начнется в 2019 году. Об этом заявил 18 апреля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

ИА REGNUM Электричка

«Для удобства жителей в Сертолово будет построен современный железнодорожный вокзал, куда будут прибывать поезда из северной столицы», — отметил глава региона, выступая перед депутатами регионального Заксобрания.

Ленинградская область готова помочь ОАО «РЖД» выполнить все необходимые работы в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года премьер Дмитрий Медведевподдержал этот проект. Ранее власти Санкт-Петербурга и Ленобласти направили письмо главе правительства с предложением организовать пригородный маршрут железнодорожного транспорта из Санкт-Петербурга в Сертолово. Представители РЖД в 2017 году критиковали эту идею. Однако главы обоих регионов пообещали оказать всестороннюю поддержку АО «РЖД» при реализации проекта.

Запуск электричек в Сертолово обеспечит надежную транспортную связь жителей города с центром Санкт-Петербурга и снизит нагрузку на действующую улично-дорожную сеть.

Город Сертолово во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области расположен в 15 км от Санкт-Петербурга. Население превышает 50 тысяч человек. В городе идет активная жилая застройка.